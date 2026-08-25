SDG'nin feshedildiği resmen duyuruldu: Mazlum Abdi Şam'da açıkladı

Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "bağımsız bir askeri güç" olarak varlığına son verildiğini duyurdu. Abdi bu açıklamayı Şam'daki başkanlık sarayında, devlet televizyonundan yayınlanan bir konuşmada yaptı."Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin misyonunun sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz" dedi.Mazlum Abdi, 20 Ağustos'ta Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını açıklamıştı.Suriye'deki Kürtlerin öncülüğündeki SDG ile Şam yönetimi, 10 Mart 2025'te entegrasyon anlaşmasına varmıştı.Anlaşma, SDG'nin kontrolündeki geniş bir bölgeyi Suriye ordusu ile çatışmalarda kaybetmesiyle sonuçlanan çatışmaların ardından gelmişti.Haber gelişiyor...