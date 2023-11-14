Mavi balinaların göçü iklim değişikliği nedeniyle gecikiyor

Avustralyalı uzmanlar, okyanusların ısınmasının mavi balinaların göçünü geciktirdiği uyarısında bulundu. Deniz biyoloğu Karen Edyvane, cüce mavi balinaların Doğu Timor kıyılarından geçip Avustralya'ya göçünde büyük gecikme olduğunu belirtti. İklim değişikliği nedeniyle göç mevsimi dört ila altı hafta kadar gecikmiş durumda ve hayvanların sağlığı da etkileniyor.

1. Denizde oyun oynayan balinaların çeşitli görüntüleri (23 Ağustos 2023 tarihli görüntüler)

2. Okyanustan çeşitli görüntüler

Avustralyalı uzmanlar, okyanusların ısınmasının mavi balinaların göçünü geciktirdiği uyarısında bulundu.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Karen Edyvane Pazartesi günü, Doğu Timor kıyıları boyunca cüce mavi balina göçünde büyük gecikme görülmesi hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Mavi balinanın bir alt türü olan ve 24 metreye kadar büyüyen cüce mavi balinalar, her yıl Ekim ve Kasım aylarında Endonezya açıklarındaki üreme mekanlarından yola çıkarak Doğu Timor kıyılarından geçip Avustralya sularına göçmek için binlerce kilometre yol kat ediyor.

Avusturalya yayın kuruluşu ABC'ye konuşan Edyvane, son altı hafta içinde Doğu Timor'da hiç balina görülmediği için "son derece endişeli" olduğunu söyledi.

Eski kıdemli hükümet bilim insanı ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne bağlı Korunan Alanlar Dünya Komisyonu üyesi Edyvane, göçteki gecikmeyi iklim değişikliğiyle ilişkilendirdi.

Edyvane, "Burada özellikle yukarı yönlü akıntıların gücü bakımından bölgenin okyanus coğrafyasında büyük değişiklikler olduğunu görüyoruz" dedi.

Uzman, "İklim değişikliği mavi balinaların göçünü etkiliyor ve göç mevsimini dört ila altı hafta kadar geciktirmiş durumda. Ayrıca hayvanların sağlığının etkilendiğini de görüyoruz" diye konuştu.

Daha önce 2022 güney göçü sırasında yetersiz beslenen canlıları gözlemleyen Edyvane, cüce mavi balinaların sağlığı konusunda endişelerini dile getirmiş ve bu durumun büyük olasılıkla okyanus sıcaklıklarının yükselmesinden kaynaklandığını söylemişti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, Eylül ayında Pasifik'te bir El Nino hava olayı duyurusu yapmıştı.

Hava olayının Avustralya'daki daha sıcak ve daha kuru havayla bağlantılığı olduğunu, ancak tipik olarak kuzeydeki okyanus sıcaklığını aşağı çektiğini kaydeden Edyvane, bunun balinalar için yiyecek kaynaklarını artırmış olması gerektiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)