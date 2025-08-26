Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay'a ait cansız beden bulundu

Güncelleme:
MSB, Yalova SETUR Marina'dan Bozcaada'ya intikal eden Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili arama faaliyetleri sırasında 68 metre derinlikte bir cansız beden tespit edildiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarında TCG Işın gemisi görevlendirildi.

MSB: Yalova SETUR Marina'dan Bozcaada'ya 04 Ağustos 2025 tarihinde GREYWOLF isimli Türk bayraklı tekne ile intikalde iken Marmara Denizi'nde kaybolan Halit YUKAY'a yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen arama faaliyetleri esnasında 68 metre derinlikte, kazazedeye ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığımız bağlısı TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır.

