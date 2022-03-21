Market sırası bekleyen Ukraynalılar Rus ordusunun bombalı saldırısına maruz kaldı

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 26. güne girildi. İki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Harkov'dan gelen görüntülerde Rus ordusunun sıra bekleyen Ukraynalı sivilleri hedef aldığı görüldü.

MARKET SIRASI BEKLERKEN KAFALARINA BOMBA DÜŞTÜ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market sırası bekleyen sivil halkın Rus ordusu tarafından bombalandığı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan görüntüde kapı tarafına düşen bomba sonucu panik yaşandı. Patlama sonrası sivil halk bölgeden kaçmaya başlarken, saldırıda ölen ya da yaralanan kişi sayısı henüz bilinmiyor.

ÖLÜ SAYISI 816 OLARAK TAHMİN EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığı 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'da en az 816 sivilin öldüğünü, 1333 sivilinse yaralandığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Mariupol ve Harkov gibi kentlerden gelen sivil ölümü haberleri henüz doğrulanmadığından açıklanan sayıya dahil değil.