Manitoba Eyalet Parkı'nda Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Manitoba Eyalet Parkı'nda Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
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Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell Eyalet Parkı'nda çıkan orman yangınları nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti ve olağanüstü hal ilan edildi. Başbakan Wab Kinew, tahliyelerin ve yangınla mücadelenin önemini vurguladı.

KANADA'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell??????? Eyalet Parkı'nda orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell??????? Eyalet Parkı'nda, yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi ve tahliyelerin başlaması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Manitoba Eyaleti Başbakanı Wab Kinew yaptığı açıklamada ölümleri doğrulayarak, tahliyelerin daha güvenli şekilde yürütülmesinin orman yangınlarıyla mücadele edilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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