Manitoba Eyalet Parkı'nda Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

KANADA'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell??????? Eyalet Parkı'nda orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell??????? Eyalet Parkı'nda, yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi ve tahliyelerin başlaması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Manitoba Eyaleti Başbakanı Wab Kinew yaptığı açıklamada ölümleri doğrulayarak, tahliyelerin daha güvenli şekilde yürütülmesinin orman yangınlarıyla mücadele edilmesine yardımcı olacağını ifade etti.