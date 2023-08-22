Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri, 16 arazöz, 7 su ikmal tankeri ile 2 dozer ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kordon Mahallesi Mezarlıdere mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri, 16 arazöz, 7 su ikmal tankeri ile 2 dozer ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MANİSA