Manila'da Yangın Alarm Seviyesi Üçüncü Dereceye Yükseldi
Filipinler'in başkenti Manila'nın Tondo bölgesinde çıkan yangın nedeniyle üçüncü alarm seviyesine geçildi. Yangın, yerleşim alanlarını etkiliyor.
FİLİPİNLER'in başkenti Manila'da çıkan yangının ardından üçüncü alarm seviyesine geçildiği bildirildi.
Filipinler'in başkenti Manila'nın Tondo bölgesindeki Happyland Aroma Mahallesi'nde yangın çıktı. Manila Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi, yangının saat 09.47'de başladığını açıkladı. Yetkililer, yerleşim alanlarını saran yangına müdahaleyi artırmak amacıyla üçüncü alarm seviyesine geçildiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya