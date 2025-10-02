Manchester'da Sinagogda Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İNGİLTERE'nin Manchester kentinde bir sinagogda meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Yetkililer, olayda 1 kişini yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis, saldırgan olduğunu inandıkları kişinin vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, olayla ilgili açıklamasında, "Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.