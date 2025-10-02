Manchester'da Sinagogda Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
İngiltere'nin Manchester kentindeki sinagogda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Polis, saldırganın da vurularak öldüğünü açıkladı.
Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, olayla ilgili açıklamasında, "Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.