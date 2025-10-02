Haberler

Manchester'da Sinagogda Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manchester'da Sinagogda Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
İngiltere'nin Manchester kentindeki sinagogda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Polis, saldırganın da vurularak öldüğünü açıkladı.

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun önünde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Yetkililer, olayda 1 kişini yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis, saldırgan olduğunu inandıkları kişinin vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, olayla ilgili açıklamasında, "Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
