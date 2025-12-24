Haberler

Malta İçişleri Bakanı, Libya Genelkurmay Başkanı için taziye mesajı yayımladı

Malta İçişleri Bakanı, Libya Genelkurmay Başkanı için taziye mesajı yayımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad için taziye mesajı yayımladı ve ailesine başsağlığı diledi.

MALTA İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad için taziye mesajı yayımladı.

Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "General Muhammed Al-Haddad'ın trajik vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyim. Libya'daki çeşitli görüşmelerimiz vesilesiyle, karşılıklı saygıya ve bölgesel istikrara olan bağlılığa dayalı mükemmel bir ilişki kurmuştuk. Ailesine ve Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi