Malta İçişleri Bakanı, Libya Genelkurmay Başkanı için taziye mesajı yayımladı

MALTA İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad için taziye mesajı yayımladı.

Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "General Muhammed Al-Haddad'ın trajik vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyim. Libya'daki çeşitli görüşmelerimiz vesilesiyle, karşılıklı saygıya ve bölgesel istikrara olan bağlılığa dayalı mükemmel bir ilişki kurmuştuk. Ailesine ve Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.