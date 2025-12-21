Haberler

Malezya Başbakanı Enver'den Tayland ve Kamboçya'ya diyalog ve sağduyu çağrısı

Malezya Başbakanı Enver'den Tayland ve Kamboçya'ya diyalog ve sağduyu çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarının sona ermesi için her iki ülkeye diyalog ve sağduyu çağrısında bulundu. Enver, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın müzakere için uygun bir zemin sunduğunu vurguladı.

MALEZYA Başbakanı Enver İbrahim, sınır çatışması yaşayan Tayland ve Kamboçya'ya diyalog ve sağduyu çağrısında bulundu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydederek, "Başbakanlar ile temas kurarak, görüş alışverişinde bulunma ve iki ülke arasında tırmanan gerilimi düşürmek için izlenecek en iyi yolu ele alma fırsatı buldum. Gerilimin sona erdirilmesi ile bölgedeki barış ve istikrarın korunması adına, Kamboçya ve Tayland'ın diyalog, sağduyu ve karşılıklı saygı ruhuna sadık kalmalarının önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Enver, "Yarın düzenlenecek olan ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, her iki ülkenin açık bir şekilde müzakere etmesi, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla gidermesi ve adil, kalıcı bir çözüme ulaşması için uygun ve yapıcı bir zemin sunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Tayland ve Kamboçya arasında ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen 7 Aralık'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi tekrar kabul ettiğini duyurmuştu. Buna rağmen her ülke arasında sınır çatışmasının yaşanmaya devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Bütçe maratonunda son gün! Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas

Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
title