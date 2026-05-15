Maldivler'de Tüplü Dalış Yapan 5 İtalyan Turist Hayatını Kaybetti

Maldivler'de tüplü dalış yapan 5 İtalyan turist, denizin 50 metre derinliğindeki mağaraları keşfederken geçirdikleri kazada yaşamını yitirdi. İtalya Dışişleri Bakanlığı olayı doğrularken, cesetlerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, denizin 50 metre derinliğindeki mağaraları keşfetmeye çalışan 5 kişilik İtalyan grubun tüplü dalış sırasında kaza geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini açıkladı. İtalyan basını, olaydan sonra ilk aşamada 1 kişinin cesedinin çıkarıldığını, diğer 4'ünün de çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

