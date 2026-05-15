Maldivler'de Tüplü Dalış Yapan 5 İtalyan Turist Hayatını Kaybetti
Maldivler'de tüplü dalış yapan 5 İtalyan turist, denizin 50 metre derinliğindeki mağaraları keşfederken geçirdikleri kazada yaşamını yitirdi. İtalya Dışişleri Bakanlığı olayı doğrularken, cesetlerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
MALDİVLER'de tüplü dalış yaptıkları sırada kaza geçiren 5 İtalyan turistin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, denizin 50 metre derinliğindeki mağaraları keşfetmeye çalışan 5 kişilik İtalyan grubun tüplü dalış sırasında kaza geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini açıkladı. İtalyan basını, olaydan sonra ilk aşamada 1 kişinin cesedinin çıkarıldığını, diğer 4'ünün de çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı