Maldivler'de Tüplü Dalış Yapan 5 İtalyan Turist Hayatını Kaybetti

MALDİVLER'de tüplü dalış yaptıkları sırada kaza geçiren 5 İtalyan turistin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, denizin 50 metre derinliğindeki mağaraları keşfetmeye çalışan 5 kişilik İtalyan grubun tüplü dalış sırasında kaza geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini açıkladı. İtalyan basını, olaydan sonra ilk aşamada 1 kişinin cesedinin çıkarıldığını, diğer 4'ünün de çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

