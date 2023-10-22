Malatya'da depremden etkilenen bina dinamitle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasar gören bir binanın dinamitle yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım işlemleri sürerken, 1300 civarında binanın daha patlatılarak yıkılacağı belirtildi.

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 12 katlı bir binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına dinamit yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra bina, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Öte yandan kentte 1300 civarında binanın daha patlatılarak yıkılacağı öğrenildi.