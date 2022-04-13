Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı - Haberler

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Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Brezilya'da yaşayan 54 yaşındaki adam, makatına 2 kiloluk dambıl koyduktan sonra dambılı iç organlarına doğru kaçırdı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adam, yaptığı şeyi doktorlara söyleyemedi. Röntgen sonrası durumu anlayan doktorlar tıbbi müdahale ile dambılı çıkaramayınca yeni yöntemler denedi.

Brezilya'da meydana gelen ilginç vaka, tıp dünyasının da gündemine oturdu. 54 yaşındaki adam, henüz bilinmeyen bir nedenle makatına dambıl koydu. Ancak bir süre sonra dambıl, içeri doğru kaçtı.

Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı

KARIN AĞRISI ÇEKMEYE BAŞLADI

Dambıl nedeniyle karın ağrısı yaşamaya başlayan adam, soluğu hastanede aldı. Fakat doktorlar, ne yaptılarsa bir türlü adamı konuşturamadılar. Bu nedenle karın tarafının röntgeninin çekilmesine karar verildi.

Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı

DAMBIL OLDUĞU ANLAŞILDI

Doktorlar röntgen sonucunda adamın karnında bir yabancı madde olduğunu ve bu maddenin dambıl olduğunu tespit etti. Ancak dambılın çok fazla içeri girmesi nedeniyle tıbbı cihazlar yeterli olamayınca doktorlar bir süre uğraşarak, dambılı el yöntemiyle çıkarmak zorunda kaldı.

Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hastane, Dünya, Haberler

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