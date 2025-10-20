Haberler

Mahmud Abbas'tan Gazze'de Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Mahmud Abbas'tan Gazze'de Kalıcı Ateşkes Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması ve ABD'nin ateşkes planına uyulması gerektiğini vurguladı. Uluslararası toplum ve Arap ülkelerinin desteğiyle Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmeye hazır olduğu ifade edildi.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının birinci aşamasına uyulması çağrısında bulundu.

Filistin basını, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Ramallah'ta görüştüğünü bildirdi. Abbas görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının 'ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, esir değişimi, insani yardımların girişi, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar sürecine geçilmesi ve İsrail hükümeti tarafından Filistin yönetiminin ve iki devletli çözümün zayıflatılmasına son verilmesini' kapsayan birinci aşamasına uyulması çağrısı yaptı.

Abbas, Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun desteğiyle ve ilgili taraflarla koordinasyon içinde, Filistin devleti kurumlarının Gazze'nin yönetimini üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, Filistin devletinin, Trump, tüm ara bulucular ve ortaklarla ateşkesin bir sonraki aşamasını tamamlayarak, uluslararası barış kararları temelinde kalıcı hale gelmesi için çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha

Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Bu oyuncu grubu...
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan zafer mitingi! Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC'de zafer mitingi! Erdoğan mesajı dikkat çekti
Herkes 'Neden?' diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar

Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için 'O olmasaydı kazanamazdık' yorumları yapıyor

Taraftar yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.