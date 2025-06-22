Madrid'de binlerce kişi Gazze için yürüdü

Madrid'de binlerce kişi Gazze için yürüdü
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İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve buna "dur" demek için kırmızı renkli kıyafetler giyerek yürüdü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve buna "dur" demek için kırmızı renkli kıyafetler giyerek yürüdü.

Avrupa'nın birçok ülkesinde son dönemlerde art arda başlayan ve Filistin'deki yasa dışı işgaller ile Gazze'deki soykırım için hükümetlere İsrail'e karşı net pozisyon almaları çağrısında bulunulan "Kırmızı Çizgiyi Çek" başlıklı gösterilerden biri bugün Madrid'de düzenlendi.

MADRİD'DE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

İspanya'daki aşırı sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla kent merkezindeki Kibele Meydanı'ndan İspanyol Meydanı'na yürüyen kalabalık, "Özgür Filistin", "Katil Netahyahu", "Soykırıma hayır" sloganları attı.

İspanyol STK'lerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda ve basına açıklamalarında, "İsrail'in, Filistin halkına karşı vahşi soykırımının 20 ayı geçtiğini" vurgulayarak, "bu zamana kadar sessiz kalarak suç ortaklığı yapan Avrupa hükümetlerini artık harekete geçmeye" çağırdı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Riad'da Dubaide olması gereken şeyler Batı Devleti Ispanyada oluyor ,Kim müslüman?

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