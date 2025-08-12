Madonna'dan Papa'ya Gazze Çağrısı

ABD'li şarkıcı Madonna, Gazze'deki çocuklar için Papa 14'üncü Leo'ya bölgeye gitme çağrısında bulundu ve insani yardım talebinde bulundu.

ABD'li şarkıcı Madonna, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'ya bölgeye gitme çağrısı yaptı.

ABD'li şarkıcı Madonna, Gazze'deki çocukların yaşadığı insani krize dikkat çekerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'ya bölgeye gitme çağrısında bulundu. Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir" ifadesini kullandı.

Papa'nın Gazze'ye girişine engel olunamayacağını vurgulayan Madonna, Papa'ya hitaben "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir" dedi.

Madonna, insani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerektiğini kaydederek, "Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin. Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek" açıklamasını yaptı.

Kimseyi suçlamadığını ve taraf tutmadığını bildiren Madonna, yardım etmek isteyenleri merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu 'World Central Kitchen-WCK' ve İsrailli 'Women Wage Peace' isimli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
