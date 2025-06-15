Madleen Gemisindeki Aktivistler Sınır Dışı Ediliyor
'Madleen' gemisinde gözaltında tutulan üç insan hakları aktivistinin yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği açıklandı. Aktivistlerin hukuki temsilcisi olan 'Adalah' hak örgütü, isimleri açıklanan aktivistlerin kara yoluyla Ürdün'e gideceğini duyurdu.
'Madleen' gemisindeki 3 insan hakları aktivistinin yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği duyuruldu.
İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle hala gözaltında tutulan 'Madleen' gemisindeki 3 insan hakları aktivistinin yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği bildirildi.
'Madleen' gemisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü 'Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin yarın sabah kara yoluyla Ürdün'e gidecekleri belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya