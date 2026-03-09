Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda yaptığı görüşmede, İran'ın bölgedeki saldırılarını durdurması ve Fransız vatandaşlarının güvenliği konularını ele aldı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Macron, İran'ın ülkeden ayrılmasına izin vermediği Fransız vatandaşları Cecile Kohler ile Jacques Paris'in güvenliğinin ve Fransa'ya dönüşlerinin mutlak öncelikleri olduğunu kaydetti.

İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını derhal durdurması gerektiğini aktaran Macron, İran'dan Hürmüz Boğazı'nı fiili olarak kapatmaya son vermesini de talep etti. Macron, "Şu anki krizin temelinde bulunan İran'ın nükleer ve balistik füze programları geliştirmesi ve bölgedeki tüm istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri konusunda endişe duyduğumuzu yineledim" ifadelerini kullandı.

Diplomatik çözümün her zamankinden daha gerekli olduğunu vurgulayan Macron, Pezeşkiyan ile iletişimde kalma konusunda anlaştıklarını da belirtti.

