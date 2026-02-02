Epstein dosyasındaki belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ismi de yer aldı

ABD'de Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ismi de yer aldığı bildirildi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyasına ait 3 milyondan fazla yeni belgenin erişime açıldığını duyurdu. Kamuoyuyla paylaşılan yeni belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isminin de olduğu belirtildi. Macron'un ismi cumhurbaşkanı seçildiği 2017 öncesinde ve sonrasındaki çok sayıda belgede geçerken, bu belgelerde Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görüldü.