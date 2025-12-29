Macron: Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri Konusunda İlerleme Kaydediyoruz

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de gerçekleşen görüşmede Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer bazı Avrupalı liderlerle birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeye katıldım. Ardından Zelenskiy ile görüştüm. Adil ve kalıcı bir barışın inşasında merkezi rol oynayacak güvenlik garantileri konusunda ilerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca, her ülkenin somut katkılarını nihayete erdirmek amacıyla ocak ayı başında Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin Paris'te bir araya geleceğini söyledi.