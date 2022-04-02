Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Ukrayna Parlamento Heyetini ve Rus ordusu tarafından esir alınıp sonra serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Macron, Ukrayna heyetiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol belediye başkanının neler yaşadığını hayal bile edilemez… Kendisine ve onunla birlikte olan Ukraynalı milletvekillerine hayranlığımızı ve desteğimizi ilettim" ifadelerini kullandı.