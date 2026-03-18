Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı operasyonlarına katılmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz Boğazı operasyonlarına katılmayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama operasyonlarına katılmayacağını belirtti. ABD'nin askeri koalisyon çağrısına olumsuz yanıt veren Macron, Fransa'nın çatışmanın tarafı olmadığını vurguladı ve alternatif güvenlik planlarından bahsetti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin çatışmanın tarafı olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik operasyonlara kesinlikle katılmayacaklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve İran'a karşı ortak hareket etmek amacıyla müttefiklerine yaptığı askeri koalisyon çağrısına olumsuz yanıt verdi. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı öncesi konuşan Macron, bölgedeki artan gerilime ve ABD'nin operasyon taleplerine ilişkin ülkesinin tutumunu netleştirdi.

Fransa'nın bölgede savunma pozisyonunda olduğunu ve önceliklerinin yalnızca kendi vatandaşları ile müttefiklerini korumak olduğunu vurgulayan Macron, "Biz çatışmanın tarafı değiliz ve bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı'nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına kesinlikle katılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Macron'un açıklamalarında, boğazdaki ticari gemilerin güvenliğine dair Fransa'nın alternatif planı da yer aldı. Bölgede güç kullanılarak askeri bir koridor açılmasına karşı çıkan Macron, ancak hava saldırılarının ana aşaması sona erdikten sonra ve savaş operasyonlarından tamamen bağımsız bir 'refakat sistemi' kurmaya hazır olduklarını aktardı. Söz konusu sistemin diplomatik görüşmeler ve çatışmayı önleyici adımlarla birlikte hayata geçirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
