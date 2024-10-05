Macron: Gazze için İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması gerekli

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de kullanılmasını önlemek için İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini belirtti. Macron, ayrıca Fransa'nın İsrail'e silah göndermediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız kamu radyo-televizyon kuruluşu France Inter'e yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik misilleme operasyonu nedeniyle eleştirilen İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini belirtti. Ülkesinin İsrail'e silah göndermediğini söyleyen Macron, önceliğin siyasi çözüm olması gerektiğini kaydetti. Macron, "Şu anda önceliğimiz gerilimin tırmanmasını önlemek. Lübnan halkı feda edilmemeli; Lübnan bir diğer Gazze olmamalıdır" dedi.