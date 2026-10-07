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Macron, 7 Ekim'de ölen 51 Fransız için antisemitizmle mücadele sözü verdi

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Macron, 7 Ekim'de ölen 51 Fransız için antisemitizmle mücadele sözü verdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 7 Ekim saldırılarının üçüncü yılında hayatını kaybedenleri andı. Saldırılarda 51'i Fransız vatandaşı olmak üzere 1.200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Macron, Fransa'nın antisemitizm ve terörle mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıların üçüncü yılında hayatını kaybedenleri anarak, Fransa'nın antisemitizm ve terörle mücadele etmeyi, herkes için barış ve güvenlik için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Macron, 7 Ekim saldırılarının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 51'i Fransız vatandaşı olmak üzere 1.200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Fransa'nın üç yıldır İsrail'in ve saldırılarda yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını ifade eden Macron, "Üç yıl sonra ne isimleri ne de yüzleri unutuyoruz: Maya, Ohad, Valentin ve daha niceleri" dedi. Macron, Fransa'nın "antisemitizm ve terörle her yerde ve her zaman mücadele etmek, herkes için barış ve güvenlik için çalışmak" konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA
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