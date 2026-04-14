Macaristan Seçimlerini Kazanan Magyar: "12 Nisan'da Macar Halkı, Tarih Yazdı... Bu Süreç, Uzun Bir Yürüyüş ve Macaristan'ın Uyanışı"

(ANKARA) - Macaristan'da seçimleri kazanan Peter Magyar, seçimlerin ardından "Macar halkının tarih yazdığını" vurgulayarak, bu sonucu "tarihi zafer" olarak nitelendirdi. Destekçilerine teşekkür eden Magyar, sürecin "uzun bir yürüyüşün ve uyanışın" sonucu olduğunu ifade etti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Nisan Pazar günü yapılan seçimlerde "Macar halkının tarih yazdığını" belirtti. Magyar, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu unutulmaz gün, yirmi yıllık bir kabusu sona erdirmenin ve son iki yılda paylaştığımız yolculuğun doruk noktasına ulaşmanın simgesi oldu, uzun bir yürüyüş ve Macaristan'ın uyanışı. Yurt sevgimizin yeniden doğuşuna herhangi bir şekilde katkıda bulunan herkese minnettarız. Macaristan'ı birlikte geri alabileceğimize inançlarını hiç kaybetmeyen herkese teşekkür ederiz."

Teşekkür ve şükran borçluyum size, en zor anlarda ve gri sıradan günlerde bile bizimle birlikte olduğunuz için. Olağanüstü emeğiniz ve cesur duruşunuz için teşekkür ederim! Bu tarihi zaferi Tisza'nın on binlerce gönüllüsüne ithaf ediyorum. Bu zafer sizin emeğinizin, sizin cesaretinizin ve sizin insanlığınızın zaferi ve meyvesidir. Tisza ve Macaristan'ın zaferine giden yolda sizinle birlikte yürümek onur vericiydi. Size sonsuza dek minnettar olacağım, tıpkı Macaristan gibi..."

Kaynak: ANKA