Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
ABD'de bir otoparkta direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü direğe çarptı. Lüks araç çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönerken, olay yerindeki bir köpeğin şaşkın bakışları dikkat çekti.

ABD'de bir otoparkta meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü büyük bir hızla direğe çarptı.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Çarpmanın şiddetiyle araçta ciddi hasar oluşurken, sürücü kazanın ardından aracının yanına çökerek bir süre kendine gelmeye çalıştı.

HERKES KÖPEĞİN BAKIŞLARINA TAKILDI

Olay anında bölgede bulunan bir köpeğin, kazayı izlerken sergilediği şaşkın bakışlar ise dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
