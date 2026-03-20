İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1000'i aştı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 1001 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2584 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 118 çocuk, 79 kadın ve 40 sağlık çalışanı bulunuyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 1001'e, yaralı sayısının ise 2 bin 584'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk, 79 kadın ve 40 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı