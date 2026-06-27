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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 243'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 243'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 243 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 186 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 253 çocuk ve 390 kadın bulunuyor.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 243'e, yaralı sayısının ise 12 bin 186'ya ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 243'e, yaralı sayısının ise 12 bin 186'ya yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 26 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 253'ü çocuk ve 390'ı kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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