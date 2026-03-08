Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e yükseldi

Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü hava ve deniz saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
