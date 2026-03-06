Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e ulaştığını açıkladı. Ayrıca, 96 bin kişi evlerini terk ederek geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü yoğun hava saldırılarına ilişkin yeni verileri paylaştı. Başta başkent Beyrut olmak üzere, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden bombardımanlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 123'e, yaralananların sayısının ise 683'e ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nden yapılan açıklamada, artan güvenlik riskleri ve yıkım nedeniyle yerinden edilen sivil sayısının büyük bir hızla arttığı belirtildi. Açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 96 bin kişinin ülke genelinde açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Ameliyatlı haliyle besicilik yapan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu

Ameliyatlı haliyle çalışan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu