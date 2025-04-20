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Lübnan'da Askeri Araçta Mühimmat Patladı: 3 Ölü

Lübnan'da Askeri Araçta Mühimmat Patladı: 3 Ölü
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Lübnan'ın güneyindeki Breyka beldesinde bir askeri araçta taşınan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında bir sivil arabanın da alev aldığı bildiriliyor. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

LÜBNAN'da bir askeri araçta taşınan patlamamış mühimmatlar infilak etti. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Breyka beldesinde askeri bir araçta patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama sırasında bölgedeki bir sivil aracın da alev aldığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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