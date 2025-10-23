Louvre Müzesi Soygununa Yeni Video Görüntüsü

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi soygununa ait olduğu öne sürülen yeni bir video görüntüsü yayınlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen mücevher soygununu düzenleyen dört hırsızın kaçma anı ortaya çıktı. Güvenlik görevlileri tarafından kaydedilen görüntüde, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi.

Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.