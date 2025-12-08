Haberler

Louvre Müzesi'nde su sızıntısı: Yüzlerce kitap hasar gördü

Louvre Müzesi'nde su sızıntısı: Yüzlerce kitap hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısı, Mısır antik eserler bölümündeki 300 ila 400 nadir kitabın hasar görmesine neden oldu. Su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiği belirtildi.

FRANSA'daki Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümündeki yaklaşık 400 nadir kitabın hasar gördüğü bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin eskiyen borularında meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü. Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, su sızıntısının Mısır antik eserler bölümünün kütüphanesindeki 3 odadan birini etkilediğini belirterek, odada 300 ila 400 eserin yer aldığını ve kontrollerin devam ettiğini söyledi. Sızıntıdan etkilenen kitapların değerli kitaplar olmadığını öne süren Steinbock, su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiğini kaydetti. Steinbock, bakım ve onarımların Eylül 2026'da yapılmasının planlandığını ifade etti.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirildi. Polis, soygunla ilgili 4 kişiyi tutukladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.