Louvre Müzesi'ne demir parmaklıklar yerleştirildi

Louvre Müzesi'ne demir parmaklıklar yerleştirildi
Güncelleme:
Fransa'nın Louvre Müzesi, ekim ayında yaşanan soygunun ardından Apollo Galerisi'ndeki pencereleri metal parmaklıklarla güçlendirdi. Ayrıca, müze çevresine 100 güvenlik kamerası yerleştirileceği duyuruldu.

FRANSA'daki Louvre Müzesi'nin, Apollo Galerisi'ndeki pencereleri metal parmaklıklarla güçlendirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, ekim ayında gerçekleşen ve Fransız kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından Apollo Galerisi'ndeki pencerelere metal parmaklıklar yerleştirdi. Müze yetkilileri, yapılan çalışmayla galerinin yüksek pencerelerinin güvence altına alındığını bildirdi. Açıklamada, gelecek yıldan itibaren, geçen hafta imzalanan ve duyurulan güvenlik ekipmanının ilk bölümü kapsamında 100 kameranın müze çevresine konuşlandırılacağı belirtildi.

