Louisiana'da çıkan orman yangınları kundaklama sonucu çıktı

ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletinde çıkan orman yangınlarının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Yangını çıkaran kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletinde 22 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangınların çıkış nedeninin 'kundaklama' olduğu tespit edildi. Yangını çıkaran kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Louisiana Eyaleti Tarım ve Orman Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Beauregard Parish'te çok sayıda orman yangını çıktı. Louisiana Eyaleti Tarım ve Orman Departmanı (LDAF) İcra Bölümü orman yangını müfettişleri bu yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etmiştir. LDAF müfettişleri, Louisiana Eyaleti İtfaiye Müdürlüğü yardımcıları ve Beauregard Parish Şerif Ofisi dedektifleri bu konuyu aktif olarak araştırmaktadır. Yangın 22 Ağustos'ta ormanlık alanda başlamış ve 31 bin dönümden fazla ormanlık alanı kül etmiştir. Merryville kasabasını tehdit etmiş ve 20'den fazla ev ve yapıda yıkıcı hasara yol açmıştır" denildi.

22 Ağustos'ta çıkan yangın, ABD medyasınca, eyalette şu ana kadar çıkan en büyük orman yangını olarak nitelendirilmişti.