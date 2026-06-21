ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan depo yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin Los Angeles kentinde günlerdir süren depo yangını nedeniyle 'acil durum' ilan edildi.

ABD'nin California eyaleti Valisi Gavin Newsom, Los Angeles kentindeki soğuk gıda deposunda günlerdir süren yangınla mücadele kapsamında 'acil durum' ilan etti.

California Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yangınla mücadele kapsamında 5,5 milyon 'N95' maskesi, endüstriyel hava filtreleri ve su gibi acil durum eşyasının hazırlanacağı belirtildi. Açıklamada, yangın nedeniyle bölgede ciddi duman salınımı olduğu ve bunun hava kalitesini etkilediği kaydedilerek bölge sakinlerine uyarılara uymaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı