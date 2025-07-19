Los Angeles'ta Polis Eğitim Merkezinde Patlama: 3 Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Los Angeles'ta Polis Eğitim Merkezinde Patlama: 3 Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Los Angeles kentindeki polis eğitim merkezinde meydana gelen patlamada 3 polis memuru hayatını kaybetti. Olayın ardından federal ajanlar olay yerine sevk edildi.

ABD'nin Los Angeles kentinde, polis eğitim merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles kentindeki bomba imha ekibinin bulunduğu polis eğitim merkezinde patlama meydana geldi. Los Angeles Şerif Departmanı, patlamada sonucu 3 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirdi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, olayı 'korkunç' olarak nitelendirerek, federal ajanların olay yerine sevk edildiğini ve daha fazla bilgi edinmek için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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