Los Angeles'ta Polis Eğitim Merkezinde Patlama: 3 Polis Memuru Hayatını Kaybetti

ABD'nin Los Angeles kentinde, polis eğitim merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles kentindeki bomba imha ekibinin bulunduğu polis eğitim merkezinde patlama meydana geldi. Los Angeles Şerif Departmanı, patlamada sonucu 3 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirdi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, olayı 'korkunç' olarak nitelendirerek, federal ajanların olay yerine sevk edildiğini ve daha fazla bilgi edinmek için çalıştıklarını söyledi.