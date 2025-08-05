Los Angeles'ta Partide Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Los Angeles'ta Partide Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı
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ABD'nin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırganın kimliğinin henüz belirsiz olduğunu bildirdi.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, kentteki bir partiye yerel saatle 01.00 civarında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yetkili, saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediği belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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