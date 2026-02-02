Haberler

ABD'de ICE karşıtı protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

ABD'de ICE karşıtı protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimlerini protesto eden çok sayıda kişi gözaltına alındı. Protestoların ikinci gecesinde, göstericilerin çeşitli suçlamalarla gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimlerini protesto eden çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin düzensiz göçmenlere karşı uygulamalarını protesto eden çok sayıda kişi gözaltına alındı. Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, kent merkezinde düzenlenen protestoların ikinci gecesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan göstericilerin, 'ölümcül silahla saldırı, polis memurunu darp, ağır ve hafif suç niteliğinde vandalizm ve dağılmama' gibi eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı