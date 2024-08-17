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BBC

Londra'daki Somerset House'da Yangın Çıktı

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Londra'nın merkezindeki Somerset House'da çıkan yangın nedeniyle binanın kapatıldığı ve etkinliklerin iptal edildiği bildirildi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Londra'nın merkezindeki 18. yüzyılda inşa edilen ve sanat etkinlikleri ile sergilere ev sahipliği yapan Somerset House'da yangın çıktı. Söndürme çalışmalarında yaklaşık 125 itfaiye çalışanı görev yapıyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Thames Nehri ve yakındaki Waterloo Köprüsü üzerinden tarihi binadan havaya yükselen gri dumanlar görülüyor.

Somerset House müdürlüğü, yangının binanın batı kanadında çıktığını ve "o bölgede sanat eseri bulunmadığını" söyledi.

Henüz bildirilen bir yaralanma olmadı.

Öğle saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Londra İtfaiyesi, Somerset House'un yangın nedeniyle kapatıldığını söyledi.

Somerset House, X hesabından, "binanın küçük bir bölümünde çıkan yangın nedeniyle, alanın şu anda kapalı olduğu" ifade edildi. Bugün gerçekleşecek etkinliklerin iptal olduğu duyuruldu.

Yoğun duman nedeniyle, insanlara bölgeden uzak durmaları, yerel işletmelere pencere ve kapılarını kapalı tutmaları söylendi.

Somerset House, Orta Çağ'dan 20. yüzyıla kadar uzanan eserler de dahil olmak üzere Samuel Courtauld Trust koleksiyonunun bulunduğu Courtauld Galerisi'ne de ev sahipliği yapıyor.

Vincent Van Gogh'un Sargılı Kulaklı Otoportresi, Courtauld Koleksiyonu'nun bir parçası.

Galeri ayrıca Edouard Manet, Claude Monet ve Paul Cezanne'ın eserlerine de ev sahipliği yapıyor.

Somerset House Trust Müdürü Jonathan Reekie, yangının fark edilmesiyle binanın hemen tahliye edildiğini söyledi. BBC'ye yaptığı açıklamada, "Herkes güvende, binanın o bölümünde sanat eseri yok" dedi.

BBC

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