- Londra'da gurbetçi vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutladı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan gurbetçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini horon çekerek merkez Londra'da kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemlerinin bitmesiyle beraber sokağa çıkan gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini coşkuyla kutladı. Londra'nın en turistik bölgelerinden bir tanesi olan, London Eye'da buluşan gurbetçi vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı. Konvoyların geçişi sırasında kırmızı ve beyaz renklerde sis fişekleriyle havai fişekler atıldı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı zafer kutlamaları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.