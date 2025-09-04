Lizbon'da Füniküler Kazası: 15 Ölü, 18 Yaralı

Portekiz, başkent Lizbon'da 140 yıllık tarihi Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu yaşanan trajediyle sarsıldı.

Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan beşinin durumu ağır.

Kazanın, yerel saatle 18:05 civarında, fünikülerin, kablolarından birinin kopması sonucu kontrolünü kaybederek dik yokuştan aşağı hızla inip bir binaya çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, yaralıların tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti, kazayı "şehir için trajik bir an" olarak nitelendirdi.

Portekiz hükümeti bugünkü kabine toplantısı öncesi ulusal yas ilan etti.

Lizbon'da ise üç günlük yas tutulacak.

Soruşturmalar sürüyor

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, "trajediden etkilenen ailelere başsağlığı ve dayanışma" mesajını iletti.

Kazanın ardından polis ve diğer acil durum ekipleri olay yerinde saatlerce çalıştı.

Olayla ilgili birden fazla soruşturma başlatıldı:

Füniküleri işleten şirket tarafından teknik inceleme yapılıyor, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurumu tarafından güvenlik değerlendirmesine odaklandı, adli polis de olası ihmal veya suç unsurlarına yönelik soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları ne dedi?

Lizbon'un toplu taşıma işletmecisi Carris'in yöneticisi, Çarşamba gecesi kaza mahallini ziyaret etti.

Şirket, yaptığı açıklamada fünikülere yönelik dört yılda bir yapılan büyük bakım, iki yılda bir yapılan ara bakım ile günlük, haftalık ve aylık kontrollerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Ancak görgü tanıkları, fünikülerin fren sisteminin çalışmadığını ve aracın dik yokuştan hızla aşağı inerek bir binaya çarptığını söyledi.

Yetkililer, enkaz altında kalan birçok kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Lizbon'da bulunan en ünlü caddelerden Liberdade Bulvarı'ndaki kazanın meydana geldiği sırada fünikülerde kaç kişinin bulunduğu henüz net değil.

Sosyal medyada yaygın şekilde paylaşılan görüntülerde, parlak sarı renkli füniküler vagonu devrilmiş ve neredeyse tamamen yok olmuş şekilde görüldü.

Görüntülerde insanların panik içinde bölgeden kaçıyor, havada ise duman benzeri bir sis var.

Portekiz gazetesi Observador'a konuşan bir görgü tanığı, "Araç kontrolden çıkmıştı, fren yoktu" dedi.

Teresa d'Avó adlı bir başka görgü tanığı ise "Hepimiz kaçmaya başladık çünkü [vagonun] alttaki vagona çarpacağını düşündük. Ama virajda savrulup bir binaya çarptı" diye konuştu.

SIC televizyonuna konuşan bir görgü tanığı ise şunları söyledi:

"Tam hızla yokuştan indi ve bir binaya şiddetle çarptı, adeta bir karton kutu gibi çöktü; hiç freni yoktu."

Lizbon yetkilileri, kazanın nedenine dair kesin bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Ancak Observador gazetesi, füniküler hattında bir kablonun koptuğunu, bunun da kontrol kaybına ve aracın binaya çarpmasına neden olduğunu bildirdi.

Kazaya uluslararası tepkiler

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, "Bu korkunç kazadan dolayı dehşete düştüm" dedi.

Gloria Füniküleri: Lizbon'un yokuşlarında tarihi bir yolculuk

Füniküler, dik yokuşlarda yukarı ve aşağı seyahat etmeyi sağlayan özel bir raylı sistem.

Gloria Füniküleri'ndeki iki araç, elektrik motorlarıyla çalışıyor ve bir çekme kablosunun zıt uçlarına bağlı.

Bu sistem sayesinde, bir araç aşağı inerken ağırlığı diğerini yukarı çekiyor; böylece iki araç aynı anda karşılıklı olarak hareket ediyor.

Gloria Füniküleri, Lizbon'un en ünlü simgelerinden ve turistik cazibe merkezlerinden biri.

Füniküler, 1885 yılında hizmete açılmış ve yaklaşık 30 yıl sonra elektrikli sisteme geçmişti.

Şehrin dik yokuşlarıyla ünlü yapısı göz önüne alındığında, bu ikonik sarı araçlar, Lizbon'un ulaşımında hayati bir rol oynuyor. Arnavut kaldırımlı sokaklarda kıvrılarak ilerliyor.

Kazaya karışan bu özel füniküler, Lizbon'un merkezindeki Restauradores Meydanı'ndan Bairro Alto (Yüksek Mahalle) olarak bilinen manzaralı ve taş döşeli sokaklara kadar yaklaşık 275 metre yol alıyor ve bu yolculuk sadece üç dakika sürüyor.

Gloria ve diğer fünikülerler, hem Lizbonlular tarafından günlük ulaşımda kullanılıyor hem de turistler arasında oldukça popüler.

Özellikle yaz sonunda, Portekiz'in başkentinde trafiğin oldukça yoğun olduğu biliniyor.