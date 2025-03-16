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Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor

Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
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ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelere seyahat yasağı veya kısıtlamaları getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Trump'ın Rusya ve Belarus da dahil olmak üzere 43 ülke vatandaşının ABD'ye seyahat etmesini yasaklamaya hazırlandığı iddia edildi.

The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, 43 ülkenin vatandaşları için detaylı seyahat kısıtlamaları veya seyahat yasağı uygulamayı düşündüğü ileri sürüldü.

Yayımlanan habere göre, ülkeler 3 gruba ayrılıyor. "Kırmızı liste" olarak isimlendirilen ilk grupta Afganistan, Bhutan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen olmak üzere 11 ülke yer alıyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kesinlikle yasaklanması iddia edildi.

"Turuncu liste" olarak adlandırılan ikinci grupta ise Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan yer alırken, 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması istendi. Bu çerçevede sadece iş seyahati için ABD'ye girişlerine izin verilecek, turist veya göçmen vizesi olanlar ise kabul edilmeyecek.

EN KALABALIK GRUP 22 ÜLKEYLE SARI LİSTE

"Sarı liste" şeklinde adlandırılan üçüncü grupta ise Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Vanuatu, Zimbabve yer alıyor. Söz konusu haberde, söz konusu 22 ülkeye "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, buna uymamaları halinde ise diğer gruplara alınacağı belirtildi. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili listede değişiklikler olabileceğini belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump'ın listeye henüz onaylanmadığını söyledi.

KARARNAME İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta, ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancılara dair ulusal güvenlik tehditlerini tespit etmek için güvenlik soruşturmalarının yoğunlaştırılmasını içeren bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, kabine üyelerinden bazılarına "inceleme ve tarama bilgileri çok yetersiz" olduğu düşüncesiyle seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart tarihine kadar sunmaları talimatında bulunmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Son 1 aydır saldırmadığı ülke kalmadı bakalım ibre bize ne zaman dönecek.

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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Bunlar kendilerini ne sanıyor

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Haber YorumlarıDemir Acer:

dunyanin butun ulkelerine kolaylikla yuzde doksan besine vizesis seyahat edebilirim, ve en cok gitmek istemedigim tek bir ulke var oda ABD cunku bana cok iyici geliyorlar, midem bulaniyor,

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