Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm el-Şeyh Anlaşması imza törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani anlaşmayı imzaladı.

TRUMP: GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECEK

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirilen Şarm el-Şeyh Anlaşması imza töreninde konuştu. Gazze'deki ateşkes sürecinin devam edeceğine inandığını belirten Trump, "Bugün sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için inanılmaz bir gün. Bu noktaya gelmek 3 bin yıl sürdü, inanabiliyor musunuz? Bu süreç tarihi bir öneme sahip" dedi.

TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye de ayrı ayrı teşekkür eden Trump, her iki ülkenin de bu süreçte çok önemli rol oynadığını ve bunun sonucunda bu organizasyon için Mısır'ı tercih ettiklerini bildirdi.

Trump, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde özellikle bazı Arap ülkelerinin çok katkı yapacağına inandığını söyleyerek, "Bu ülkelerin hepsi o kadar çok şeye sahip ki, arkamızdaki sırada daha fazla para ve güç var. Bu onlar için çok benzersiz bir konum, onlar gerçekten dünyanın en güçlü ve zengin ülkeleri arasında yer alıyorlar. Burada harika insanlar ve ülkelerini gerçekten önemseyen insanlar var ve bunun nedeni hepsinin bir araya gelip Gazze'yi düzeltmek istemeleriydi" açıklamasında bulundu.