Libya'da Sel Felaketi: Şehir Ölüm Kokuyor

Libya'nın sel felaketinden etkilenen Derne kentinde çalışan İslami Yardım kurumunun açıklaması, bölgedeki halkı bekleyen tehlikenin büyüklüğünü ortaya koydu. Kurumun İngiltere Direktör Yardımcısı Salah Aboulgasem, hastalıkların kapıda olduğuna dikkat çekerek "Şehir ölüm kokuyor. Neredeyse herkes tanıdığı birini kaybetmiş" dedi.

Libya'da 10 Eylül günü Daniel Fırtınası'nın getirdiği şiddetli yağışın bölgedeki 2 barajı yıkmasının ardından sel, yolundaki her şeyi yıkıp ve insanları önüne katarak sürükleyip Derne kentinden Akdeniz'e deşarj olmuştu. Kentte insani yardımın dağıtılmasına liderlik eden İslami Yardım kurumu, dün bölgedeki durumla ilgili açıklama yaparak felaketin boyutları ve halkı bekleyen tehlikenin büyüklüğünü ortaya koydu. Kurum, arama ekiplerinin enkaz altından ve denizden cesetleri çıkarmaya devam ettiğini belirtip felaketin boyutlarının henüz tam anlaşılamadığını vurguladı.

60 AKRABASI SEL SULARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada "Bildirilen ölü sayıları büyük farklılıklar gösteriyor; Birleşmiş Milletler 6 bin kişinin öldüğünün doğrulandığını söylerken, Libya Kızılayı bu rakamı 11 bine yaklaştırdı. Derne Belediye Başkanı ölü sayısının sonunda 20 bine ulaşabileceğini tahmin ediyor" ifadeleri yer aldı. Ailelerin topluca sel sularında yok olduğu vurgulanan açıklamada "Hayatta kalanlardan biri İslami Yardım'a felakette 60 akrabasını kaybettiğini söyledi" denildi.

İslami Yardım İngiltere Direktör Yardımcısı Salah Aboulgasem "Derne'deki ortaklarımız, annesi gözlerinin önünde sele kapılan bir genç kızla tanıştı. Kız o zamandan beri neredeyse hiç konuşmuyor ve yalnızca annesinin nerede olduğunu sormak için konuşuyor… Şehir ölüm kokuyor. Hemen hemen herkes tanıdığı birini kaybetmiş" dedi.

TEHLİKELİ HASTALIKLAR KAPIDA

Büyük can kaybının yanı sıra altyapının da darbe aldığı Derne'de yollar ve köprülerin yanı sıra 2 bin 200'den fazla binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı belirtildi. Bölgedeki bazı toplulukların fiilen yaşamdan koptuğunu vurgulayan İslami Yardım kurumu, hastanelerin ve morgların durumla başa çıkmakta zorlandığını ifade etti.

Bölgede çalışan ekipler, denizden cesetlerin kıyılara vurduğunu, kanalizasyon dahil her türlü altyapının yıkıldığını, içme suyunun kirlendiğini ve hijyenin büyük sorun olduğuna dikkat çekerek halkı bekleyen tehlikeli hastalıkları vurguladı.