Suriye'nin Lazkiye kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SURİYE'nin Lazkiye kentinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Sokağa çıkma yasağının saat 17.00'den itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar süreceği kaydedildi. Açıklamada, kararın acil durumları, sağlık personelini ile ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı aktarıldı.