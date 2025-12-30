Haberler

Suriye'nin Lazkiye kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'nin Lazkiye kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Lazkiye kentinde, 31 Aralık'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları açıklandı.

SURİYE'nin Lazkiye kentinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Sokağa çıkma yasağının saat 17.00'den itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar süreceği kaydedildi. Açıklamada, kararın acil durumları, sağlık personelini ile ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber