Lavrov ve Arakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısında Bir Araya Geldi

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı kapsamında Çin'de görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı kaydedilerek, iki bakan İran'ın nükleer programı etrafındaki kriz hakkında değerlendirmede bulunduğu belirtildi.