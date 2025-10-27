Lavrov: Putin ve Trump Zirvesi ABD'ye Bağlı

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirve yapılmasının ABD'ye bağlı olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-ABD ilişkileri ilgili açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de zirve yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Trump'ın bunu teklif ettiğini, Putin'in de teklifi kabul ettiğini söyledi. Lavrov, "Bir teklif var. Davet edildiğimizde kabul ettiğimizi söylüyor ve görüşme formatı, yeri ve zamanı konusunda anlaşmayı teklif ediyoruz. Trump, 23 Ekim'de Beyaz Saray'da bu davetin iptal edildiğini bildirdi. Amerikalılar bir süre sonra iptalin erteleme anlamına geldiğini söyledi. Her şey davet edene bağlı" dedi.