Rusya: Avrupa, Rusya'ya karşı yeni saldırı planı için Kiev'i destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni saldırı planı hayata geçirmek için Kiev'i desteklediğini belirtti. Lavrov, Kiev'in terörist niteliğini ve Avrupa'nın Kiev yönetimini koruma çabasını eleştirdi.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın, Rusya'ya karşı yeni saldırı planını hayata geçirmek için Kiev'i desteklediğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, 28-29 Aralık gecesi Novgorod bölgesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna Kiev tarafından düzenlenen 'terör saldırısını' kınayan, Rusya'ya yönelik destek ve dayanışma gösteren yabancı dostları ile ortaklarına teşekkür ettiklerini belirtti. Lavrov, "Bu olay, Kiev'de yasa dışı olarak iktidarı elinde tutan bir grup bireyin terörist niteliğini bir kez daha teyit etmiştir. Onların emirleriyle daha önce Rusya'da yolcu treni bombalamaları, sivil hedeflere yönelik çok sayıda saldırı ve gazetecilerin, politikacıların ve kamu figürlerinin öldürülmesi gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Rusya-ABD öncülüğündeki çözüm sürecinin bir parçası olarak Ukrayna için güvenlik garantileri talep eden Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dakilerin kimi koruduğunu soran Lavrov, Brüksel, Berlin, Paris ve Londra'nın 'uluslararası hukukun tüm normlarına aykırı uygulamalarla hayatta kalmaya çalışan' Kiev yönetimini koruduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
