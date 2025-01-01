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Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama

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ABD'de New Orleans'daki kentinde gerçekleşen terör saldırısının ardından bu kez Las Vegas'ta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde patlama yaşandı. İddialara göre otelin girişinde park halinde bulunan ve Elon Musk tarafından üretilen bir 'cybertruck'ı patladı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu resmen devralacak olan Donald Trump'ın göreve gelmesine sayılı günler kala ülkede üst üste olaylar meydana geliyor. New Orleans kentindeki terör saldırısı sonrasında bu kez Las Vegas'ta, Trump International Hotel'in girişinde patlama gerçekleşti.

TRUMP'IN OTELİNİN ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PATLAMA

Yerel basının aktardığına göre, Las Vegas'ta bulunan Trump International Hotel yakınlarında meydana gelen patlama, şehri alarma geçirdi. Ciddi bir karışıklığa yol açan patlamanın ardından gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.

ELON MUSK'IN CYBERTRUCK'I PATLADI

İlk belirlemelere göre patlama bir araba yangınından kaynaklanıyor. Patlama sırasında otelde bulunan bir müşteri, yangından birkaç dakika önce otel girişinin yakınlarına park edilmiş bir Tesla Cybertruck'ı gösteren video paylaştı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, tahliye işleminin ardından otoparkta bekleyen konuklar yer alıyor.

TERÖR EYLEMİ Mİ?

Olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmasa da yetkililer, patlamanın ardından bir terör eyleminin yatıyor olma olasılığını araştırıyor.

Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Biraz yıpransın hepsi mısır patlar gibi patlayacaklar. Elektrikli araba mantıklı iş değil.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Mesaja bak

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